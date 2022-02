شعیب اختر پی ایس ایل کیوں نہیں دیکھ رہے؟ پتا چل گیا

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے پاکستان سُپر لیگ (پی ایس ایل) کا ساتواں ایڈیشن نہ دیکھنے کی وجہ بتادی ہے۔

گزشتہ دنوں سے لیجنڈز لیگ میں مصروف شعیب اختر نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں صارفین سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ ’لڑکوں! پی ایس ایل کیا رپورٹ ہے؟‘

Not been following during travels.