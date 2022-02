لاہور قلندرز کے ہاتھوں پشاور زلمی کو شکست کیوں ہوئی؟ وہاب ریاض نے وجہ بتا دی

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائز پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کی شکست ہمارے لیے بہت سخت تھی۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر کئے گئے پیغام میں وہاب ریاض نے کہا کہ میرے خیال میں ہم نے فیلڈنگ کے دوران 30 سے زائد رنز زیادہ دیے، ہم میدان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایک یونٹ کے طور پر خود کو بہتر بنانے اور آنے والے میچوں میں اچھی کرکٹ کھیلنے کے منتظر ہیں۔

Tough loss for us today. I think we leaked 30+ runs and could have done better in the field. Looking forward to improving ourselves as a unit and playing good cricket in upcoming matches. Congrats to Lahore on the win ????????#LQvsPZ #HBLPSL7