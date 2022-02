ملتان سلطانز نے شاہد آفریدی کو نیا ’’ آئی فون ‘‘ اور کونسی چیز تحفے میں بھیج دی ؟ سوشل میڈیا پر تصاویر وائرل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور رواں سیزن میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کرنے والے شاہد آفریدی کو دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز نے شاندار اور قیمتی تحفہ بھیج دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر سلطانز کی جانب سے بھیجے گئے تحفے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے فرنچائز کا شکریہ ادا کیا۔آفریدی نے اس تحفے کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’میں نے تین یادگار سیزن ملتان سلطانز کے ساتھ گزارے اور مجھے فخر ہے کہ آخری سیزن میں ملتان چیمپئن بھی بنی‘۔انہوں نے سلطانز فیملی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔

ملتان سلطانز کی جانب سے شاہد آفریدی کو نیا آئی فون اور گزشتہ سیزن میں فتح کے وقت کی یادگار تصویر بھیجی گئی ہے۔

Thank you @MultanSultans for this wonderful gift.

Spent three memorable seasons with Multan and am proud of the fact that we finished last season as champions! Best of luck to Alamgir Sb. and the team. Will always be praying for their success! #SultansFamily pic.twitter.com/TY6GMmfvVs