علی زیدی کے والد انتقال کرگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی کے والد سجاد زیدی انتقال کرگئے۔

علی زیدی کے والد گزشتہ کئی روز سے علیل تھے اور کل سے وینٹی لیٹر پر تھے۔ انہوں نے آج اپنی جان جانِ آفریں کے سپرد کی۔ وفاقی وزیر نے والد کے انتقال کی خبر شیئر کرتے ہوئے کہا " وہ ہمارے دوست اور رہنما تھے، انہوں نے ہمیشہ درست کام کیلئے ڈٹ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا۔ اپنے بچوں کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کی، وہ دعاؤں کی ایک ایسی چھتری تھے جنہوں نے مجھے اور میرے اہل خانہ کی ہمیشہ حفاظت اور رہنمائی کی، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔"

علی زیدی کے والد کے انتقال پر صدرِ مملکت اور وزیر اعظم سمیت سیاسی و سماجی رہنماؤں نے ان کے ساتھ اظہارِ افسوس اور مرحوم کے درجات کی بلندی کیلئے دعائیں کی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے اپنے پیغام میں کہا علی حیدر زیدی کے والد کے انتقال کی خبر سن کر دلی صدمہ ہوا.دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔

انا لله وانا اليه راجعون

He was our friend & guide. Gave us inspiration to stand up & always do the right thing. Taught his children to stand their ground. An umbrella of prayers that always protected & guided me & our family.

May Allah reward him Janat ul Firdous.

Love you Abu pic.twitter.com/HDBhx2cdiO