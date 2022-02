شام میں امریکہ کا آپریشن، داعش کا سربراہ ہلاک

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر جوبائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ شام میں رات کے وقت کیے جانے والے آپریشن میں دہشت گرد تنظیم داعش کا سربراہ مارا گیا۔ اس آپریشن میں چھ بچے اور چار خواتین بھی ہلاک ہوئی ہیں۔

الجزیرہ ٹی وی کے مطابق جوبائیڈن انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے صحافیوں کو بتایا کہ داعش کا سربراہ ابو ابراہیم الہاشمی القریشی امریکہ کے ایک چھاپے میں مارا گیا۔ آپریشن کے دوران ابو ابراہیم نے خود کو دھماکے سے اڑایا ۔

امریکی صدر جوبائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر قوم سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی فوج نے امریکی مفادات اور اتحادیوں کے تحفظ کیلئے گزشتہ رات شمال مغربی شام میں انسداد دہشت گردی کا آپریشن کیا جس میں ہم نے داعش کے سربراہ کو میدانِ جنگ سے باہر کردیا۔امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ آپریشن میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا۔

خیال رہے کہ داعش نے ابو ابراہیم کو سنہ 2019 میں اس وقت دہشت گرد تنظیم کا سربراہ نامزد کیا تھا جب اس کے سابق سربراہ ابو بکر البغدادی کی امریکی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی۔

الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یہ اپریشن شام کے صوبے ادلب کے شہر اطمہ میں کیا گیا جس میں مجموعی طور پر 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔

I’ll deliver remarks regarding this operation later this morning.