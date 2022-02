ارطغرل کا مرکزی کرداراداکرنے والے ترک اداکار انگین التان نے بھی کرپٹوکو سیکھنا شروع کردیا ؟ کلاس لیتے ہوئے تصویر سامنے آگئی 

انقرہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانیوں کے ہر دل عزیز ڈرامے ’ارطغرل‘میں مرکزی کردار ادا کر نے والے ترک اداکار انگین التان نے بھی کرپٹو کی دنیا میں دلچسپی ظاہر کرنا شروع کردی جس کی تازہ مثال ان کی سویڈیش کرپٹو انفلوائنسر کارل مون سے ملاقات ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرپر کارل مون نے ترک اداکار انگین التان کے ساتھ تصویر شیئر کی اور کیپشن میں لکھا ’انگین التان کو کرپٹو کے بار ے میں سکھاتے ہوئے‘۔

کار ل مون نے ایک اور تصویر شیئر کی جس میں وہ انگین التان کو اپنے کرپٹو اثاثے دیکھارہے ہیں۔اس پر مون کارل نے لکھا ’ جب کرپٹو مارکیٹ نیچے ہو اور آپ کسی کو اپنا پورٹ فولیو دیکھا رہے ہو‘۔واضح رہے کارل مون سوئڈیش کرپٹو مواد تخلیق کار ہے جس کے یو ٹیوب پر لاکھوں فالورز ہیں ۔

