کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اسلام آباد یونائیٹڈٖ کے بلے بازوں نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف بہترین اور جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔

اس دوران اعظم خان نے فاسٹ باؤلر فولکنر کی گیند پر 107 میٹر لمباچھکا لگایا اور گیند گراؤنڈ سے باہر چلی گئی۔

Azam Khan probably sent this one out to Sea View!