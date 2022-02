کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیون کے اپنے پہلے میچ میں شاہد آفریدی نے چار اوورز میں ایک وکٹ حاصل کی۔

انہوں نے اپنے آخری اوور کی پانچویں گیند پر بلے باز اعظم خان کو آؤٹ کیا۔

Shahid Afridi finally gets him. Top knock by Azam Khan????????

