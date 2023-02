فاسٹ باﺅلر شاہین آفریدی کا نکاح ہوگیا، تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آگئیں

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر شاہین شاہ آفریدی کانکاح ہوگیا۔

شاہین شاہ آفریدی کا نکاح سابق سٹار آل راﺅنڈر شاہد آفریدی کی بیٹی انشا آفریدی کے ساتھ ہوا جبکہ رخصتی بعد میں ہوگی۔نکاح کی تقریب میں کپتان بابر اعظم ، سابق کپتان سرفراز احمد، نسیم شاہ ،شاداب خان ، سکواش کی لیجنڈ کھلاڑی جہانگیر خان اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم سلیم باجوہ نے شرکت کی ۔ شاہین شاہ آفریدی کا نکاح کراچی کی جامع مسجد زکریا میں مولانا عبدالستار نے پڑھایا۔ نکاح کی بعد شاہین شاہ آفریدی کی جانب سے مقامی کلب میں دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا ۔

