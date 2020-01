ایران پر حملہ عراق جنگ سے زیادہ تباہ کن ہو گا :امریکی سینیٹر

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ عراق جنگ سے زیادہ تباہ کن ہوگا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری رائے ویت نام جنگ کے بارے میں بھی ٹھیک تھی ،عراق جنگ کے بارے میں بھی ٹھیک تھی ، عراق جنگ تباہی تھی تو ایران سے جنگ مزید تباہ کن ہوگی۔انہوں نے کہا کہ وہ ایران سے جنگ روکنے کے لیے جو ممکن ہو ا کریں گے، انہیں کسی کی مخالفت کی پروا نہیں۔برنی سینڈرز نے مزید کہا کہ ویتنام اور عراق جنگ کے بارے میں ان کی پیش گوئی درست ثابت ہوئیں۔

I was right about Vietnam.

I was right about Iraq.

I will do everything in my power to prevent a war with Iran.

