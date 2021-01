رہے نام اللہ دا۔ رہے نام اللہ دا۔

پنڈی جانے والوں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ اِدھر اُدھر گھوم کے اپنا رانجھا راضی کر لیں کیونکہ ”مُڑ کے کر دے پھر و ٹِکورتے فیدہ کی“۔بادشاہو یہ ملک ہے تو ہم ہیں،تمہارا کیا یہاں نہ تمہارے کاروبار یہاں نہ جائیدادیں نہ مستقبل۔بے شک پاکستان حکمرانی کے لئے بہترین جگہ ہے لیکن آپ لوگوں کا یہاں عام انسانوں کے ساتھ رہنا مشکل نہیں نا ممکن ہے۔کبھی گا ناسنا تھا ”یہ ایلو ایلو کیا ہے“ ہمیں آج تک نہیں پتہ چل سکا یہ ”ایلو ایلو کیا ہے“۔مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ کہ گرینڈ ڈائیلاگ کیا ہے اور ڈائیلاگ کس نے کس سے کرنا ہے اور کس ایجنڈے پر کرنا ہے۔وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جو این آر او دیگا وہ ملک سے غداری کرے گا،آپ کہتے ہیں ہم نے عمران خان سے ڈائیلاگ نہیں کرنے،تو بھیا جب سب کچھ”جو“ نے کرنا ہے تو یہ جمہوریت کا مذاق کیوں؟چلو دسو کس بات پر گرینڈ ڈائیلاگ ہوں۔کیا ملک میں کوئی آئینی بحران ہے؟کیا اسمبلیوں میں کوئی ڈیڈ لاک ہے؟کیا ڈائیلاگ یہ ہوتے ہیں کہ ہم پر نیب کیسز بند کرو،رہائیاں دو،تو پھر یہ بھی کریں کہ عدالتیں بند کر دیں،آئین کو مرغیوں کے دڑبے میں بند کر دیں،شاید وہ وہاں کوئی بہتر انڈہ،چوزا دے دے۔

کپتان سے ضد نہ کریں ”اوہ تے آپ بڑا ضدی اے“ ون ففٹی کی سپیڈ سے بولنگ کر رہا ہے،لکھ لیں وہ این آر او نہیں دے گا۔این آر او دینے کا مطلب پی ٹی آئی کے نظریات کا بولورام ہے،اس لئے ”سوچنا وی نہ“ کے کپتان ٹاس جیت کر پہلے آپ کو کھیلنے کا موقع دے گا۔اسے کنو ویں میں چھال مارنے کا کوئی شوق نہیں۔ویسے”شوق دا کوئی مُل نئیں ہوندا“لیکن اس شوق کا مُل پڑ جائے گا۔میرے عظیم قائد انقلاب (شرطیہ نئے پرنٹ کے ساتھ)آج کل ایک ٹکٹ میں دو مزے دے رہے ہیں بلاول اور مریم کو دائیں،بائیں بٹھا کر روز گا رہے ہیں ”اک میرا چاند اک میرا تارہ،امی کی لاڈلی ابّو کا پیارا“۔ وہ اب اپنے رقیبوں کا نام نہیں لیتے بس قبیلے کو جھولیاں چک چک کے بددعائیں دیتے ہیں ۔روز جھوٹی موٹی کا ککھ پا کے پنڈی کی طرف منہ کر کے پکارتے ہیں ”تو ساڈے ول تک سجنا“۔میری ان سے درخواست ہے کہ پنڈی پنڈی کہنا چھوڑدیں،پنڈی بوائے ایویں میدان میں نہیں آیا،اور بھائی جان پنڈی کا راستہ بڑا اوکھا ہے۔بلاول پہلے ہی بائے بائے کہہ چکے،مریم بی بی بھی اتنی سردی میں پنڈی نہیں جائیں گی۔یہ نا ہو پی ڈی ایم آخر میں کہے بندہ اب مذاق بھی نہیں کر سکتا۔استعفوں والا مذاق تو ہو گیا اب پنڈی والا بھی بلاک بسٹر فلاپ شو نہ ہو جائے۔ہم تو اسی لیئے کہتے ہیں ”بھیا بچ موڑ توں“کہیں آخر میں آپ کو پی ڈی ایم سے ہی استعفیٰ دینا بھی پڑ جائے۔

سنتا سنگھ پریشان بیٹھا تھا،بنتا سنگھ نے پوچھا تو بولا یا ر گرل فرینڈ نے میسج بھیجا i love you میں نے جواب میں same to you لکھا لیکن سردی کی وجہ سے کپکپاتی انگلیوں نے shame to you لکھ دیا،ہن کی کراں میسج سینڈ ہو گیا ہے۔پی ڈی ایم کے پاس وقت ہے اپنے سپیلنگ چیک کرلے۔ابھی مولانا نے پنڈی کا میسج ٹائپ کیا ہے سینڈ نہیں کیا۔میرا یقین ہے مریم بی بی انقلاب انقلاب کھیلیں گی اور اندرو اندر بلاول کو سیم ٹو یو کا میسج بھی ٹائپ کریں گی۔کپتان تک خیر یہ میسج پہنچا نہیں اس نے اپوزیشن کانمبر بلاک کیا ہوا ہے۔میرا مشورہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ”چھُو کٹی“ختم کر دے لیکن این آر او یا گرینڈ ڈائیلاگ کی شکل میں نہیں۔اگر اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے تو پھر عدالتوں کو گرینڈ ڈائیلاگ کے ایجنڈے کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔

این آر او چاہے کوئی بھی دے عدالتیں اس کا نوٹس لیں یا پھر ہمیں انصاف کے چھابے بند کر دینے چاہیئں اور اعلان کر دینا چاہیے کہ”جیہڑا وی حکومت نوں ٹف ٹائم دیوے اوہدے اگلے پچھلے گناہ معاف“۔ میری دعا ہے کہ جوڈیشری ایک بار کوکلا پکڑے اور پکارے ”جہڑا اگے پیچھے تکے اوہدی شامت آئی جے“۔ بنتا سنگھ اپنی کولیگ سے بولا آپ کی شکل میری تیسری بیوی سے ملتی ہے،لڑکی بولی آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟،بنتا سنگھ بولا دو،ہم بھی ماضی میں دو این آر او والی بیویاں رکھتے ہیں،بس اب تیسری سوکن کی ضرورت نئیں۔ورنہ اس مملکت کانام ہی این آر او سٹیٹ رکھ دیں۔رہے نام اللہ دا۔