کرائسٹ چرچ ٹیسٹ، پاکستان نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 218 رنز بنالیے

کرائسٹ چرچ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 218 رنز بنالیے ہیں۔

کرائسٹ چرچ میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ میچ کے پہلے روز گرین شرٹس نے ذمہ دارانہ بلے بازی کرتے ہوئے 218 رنز جوڑ لیے۔ بلے باز اظہر علی 90 رن سکور کرکے کریز پر موجود ہیں جبکہ کپتان محمد رضوان نے ایک بار پھر ذمہ دارانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور نصف سنچری سکور کی۔ انہوں نے 61 رنز بنائے اور جیمی سن کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔

Tea in Christchurch ☕

Azhar Ali has fought back and stabilised Pakistan after the loss of early wickets.

How many will they score in the last session?