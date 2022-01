علیم ڈار کرکٹ اکیڈمی جوہر ٹاؤن میں سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد علیم ڈار کرکٹ اکیڈمی جوہر ٹاؤن میں سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد

لاہور( سپورٹس رپورٹررپورٹر) چینی ٹیکسٹائل کمپنی چیلنج کے زیر اہتمام علیم ڈار کرکٹ اکیڈمی جوہر ٹاؤن میں اسپورٹس فیسٹیول منعقد کیا گیا یا جس میں کمپنی کے ملازمین کے درمیان بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس رسہ کشی غبارے پھاڑنا کرکٹ میچ اور دوڑ کے علاوہ کئی دلچسپ مقابلے ہوئے تقریب کے مہمان خصوصی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم تھے حسان خاور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نوجوانوں کو 500 کھیلوں کے گراؤنڈ دینے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے تاکہ کہ مستقبل کے معماروں میں سرگرمیوں کو فروغ دیا جاسکے کے کیونکہ ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم میں ہی ہو سکتا ہے ہے حسان خاور نے کہا کہ چینی کمپنی نے اربوں روپے کی غیر ملکی سرمایہ کاری سے ہماری برآمدات بڑھائی ہیں ہیں وہاں اس کا سپورٹس فیسٹیول کا یہ ایک اقدام بھی قابل تعریف ہ ہے یچیلنج ٹیکسٹائل کمپنی چیلنج کی مینیجنگ ڈائریکٹر کیرن چن نے سپورٹس فیسٹیول کی کامیابی پر ملازمین اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملازمین کے روزگار کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور اور کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔

Sent from my iPhone

Attachments area