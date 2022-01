وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کی گاڑی پر فائرنگ 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے کہا ہے کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور مسلح افراد نے گاڑی چھیننے کی کوشش بھی کی ۔ریحام خان کا کہناتھا کہ میں بالکل محفوظ ہیں اور مقدمہ درج کروانے کیلئے درخواست دیدی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ریحام خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ’’ بھتیجے کی شادی کی واپسی پر میری گاڑی پر فائر کیا گیا اور موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے میری گاڑی کی طرف پستول تان لی ، میں نے ابھی گاڑیاں بدلی تھیں ، میرا پرسنل سیکریٹری اور ڈرائیور گاڑی میں تھے ، یہ عمران خان کا نیا پاکستان ہے ؟ ؟ یہ بزدلوں، ٹھگوں اور لالچی لوگوں کی ریاست ہے۔‘‘

On the way back from my nephew’s marriage my car just got fired at & two men on a motorbike held vehicle at gunpoint!! I had just changed vehicles.

My PS & driver were in the car. This is Imran Khan’s New Pakistan? Welcome to the state of cowards, thugs & the greedy!!