لیسکو نے اپنے صارفین کے لیے نئی سہولت متعارف کروانے کا فیصلہ کرلیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی (لیسکو) نے اپنے صارفین کے لیے اپیلکیشن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے اپنے ٹوئٹ پیغام کے ذریعے بتایا کہ لیسکو لاہور کے صارفین کیلئے لیسکو لائٹ نامی موبائل ایپلیکشن کا اجراء کرنے جارہی ہے۔اس موبائل ایپلیکشن کے ذریعے صارفین ہمہ وقت لیسکو سے رابطے میں رہ سکیں گے، اس کے علاوہ شکایات درج کرانا، شکایات کا پتہ لگانا، آن لائن بل کی ادائیگی، نئے کنیکشن کیلئے درخواستیں، ٹیکس سرٹیفکیٹ بھی اس کی سہولیات میں شامل ہیں۔ ایپ پہلے مرحلے میں صرف اینڈرائیڈ کے صارفین کو دستیاب ہوگی لیکن چند ہفتوں میں اسے آئی فون صارفین بھی استعمال کرسکیں گے۔ لیسکو میں کامیاب آپریشن پر دیگر تمام ڈسٹری بیوشن کمپنیاں اس ماڈل کی پیروی کریں گی۔

As a part of the drive to make distribution companies more responsive to customers, LESCO will be launching a phone app today called LESCO Light.

Its features include lodging complaints, tracking complaints, billing info, applications for new connection, tax certificates etc. 1/2 pic.twitter.com/t98XnBO6bB