"سستی شہرت حاصل کرنے کیلئے کچھ لوگ انسانیت کے درجے سے بھی گرجاتے ہیں" کردار کشی کی مہم پر مہوش حیات کا بیان آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر جاری کردار کشی کی مہم پر پاکستانی اداکارہ مہوش حیات کا موقف بھی آگیا۔ اپنے ایک بیان میں مہوش حیات نے کہا " سستی شہرت حاصل کرنے کیلئے کچھ لوگ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتے ہیں، امید ہے کہ آپ اپنی دو منٹ کی شہرت کا لطف لے رہے ہوں گے، صرف اس لیے کہ میں اداکارہ ہوں، میرا نام یوں نہیں گھسیٹا جاسکتا۔"

مہوش حیات کا مزید کہنا تھا " بے بنیاد الزامات عائد کرنے اور کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے بے بنیاد جھوٹ پھیلانے پر آپ پر لعنت ہو، اور اس سے بھی بڑی شرمندگی ان لوگوں کے لیے جو اس بکواس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی بیماری کو ظاہر کرتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے اس گٹر جرنلزم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔" انہوں نے واضح کیا کہ یہ اب رکنا چاہیے اور فوری طور پر رکنا چاہیے، وہ کسی کو اپنا نام بدنام کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔

insinuations about someone you know nothing about & even bigger shame on people who believe this bullshit. This just shows the sickness of our society that laps up this gutter journalism without any thought. But this stops & it stops now!I won’t allow anyone to defame my name.2/2