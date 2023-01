کبریٰ خان کی دھمکی پر میجر ( ر) عادل راجہ کی اہلیہ بھی میدان میں آگئیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )کبریٰ خان کی دھمکی پر عادل راجہ کی اہلیہ بھی میدان میں آگئیں اور اداکارہ کو کرارا جواب دیدیا ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سبین خان نے اپنے ٹوئٹ میں کہاہے کہ فیک ویڈیو؟ مطلب کوئی ویڈیو ہے؟ عادل راجہ نے کب تمہارا نام لیا ؟چور کی داڑھی میں تنکا لگ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں مزید کہاکہ ذرائع نے کل ہی بتا دیا تھا کہ ایک اداکارہ کو ہتک عزت کا دعویٰ کرنے کیلئے استعمال کیا جائے گا، میجر(ر)عادل نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ مذمت کرتے ہیں، آ جاﺅ لندن۔

واضح رہے کہ اداکارہ کبریٰ خان نے سنگین الزامات پر عادل راجہ سے معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہاکہ 3 روز میں معافی نہ مانگی تو وہ لندن کی عدالت میں کارروائی کریں گی، جس پر عادل راجہ نے ان کو جواب بھی دیا کہ ا نہوں نے کسی کا بھی نہ تو نام لیا ہے اور نہ ہی کسی کو ڈی فیم کیا ہے ۔

Miss Kubra M Khan, I haven't named or defamed you in any way and condemned speculations regarding anyone's name being mentioned wrt my vlog. However, you have explicitly named and defamed me based on speculations and heresy. Good thing you are coming to the UK... pic.twitter.com/CPXim1X5yH