آغا سلمان فرسٹ کلاس کرکٹ میں 100وکٹیں لینے کے سنگ میل سے لاعلم نکلے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے آل راؤنڈر آغا سلمان فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنی 100 وکٹیں پوری ہونے کے سنگ میل سے لاعلم نکلے۔

سماجی رابطوں کی سائیٹ ٹویٹر پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے ، جس میں آغا سلمان کراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں پہلے دن کے کھیل کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ ان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کی 100 وکٹیں مکمل ہوگئی ہیں تو اس بارے میں وہ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جس پر سلمان کا کہنا تھا کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میری 100 وکٹیں مکمل ہوگئی ہیں۔

Salman Ali Agha's press conference after the opening day of the 2nd Test#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai https://t.co/08cuaPggxI