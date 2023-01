 چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ پر اعتراض سے متعلق خط واپس لینے کیلئے کس نے مجبور کیا ؟ اعظم سواتی کی بیٹی فرح سواتی کا حیران کن دعویٰ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کی گزشتہ روز اسلام آباد ہائیکورٹ نے ضمانت منظور کر لی تھی اور آج ان کی رہائی کے امکانات ہیں تاہم نجی ٹی وی ” آج نیوز“ کی ضمانت سے متعلق خبر پر اعظم سواتی کی بیٹی فرح سواتی نے رد عمل جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ اعظم سواتی کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ پر اعتراض سے متعلق خط واپس لے لیا گیاہے تاہم اس پیشرفت کے کچھ ہی دیر کے بعد اعظم سواتی کی ضمانت منظور کر لی گئی ۔نجی ٹی وی کی خبر پر ردعمل جاری کرتے ہوئے فرح سواتی نے دعویٰ کیا کہ ” آج نیوز کو کچھ وقار کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حقائق بتانا چاہئیں ، میرے والد کو جسٹس عامر فاروق نے خط واپس لینے پر مجبور کیا ۔“

Aaj TV have some respect and decency to report facts. My father was forced to withdraw the letter by Justice Amir Farooq.