شاہین آفریدی نے پی سی بی میڈیکل سٹاف کی زیر نگرانی ری ہیب کا آغاز کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے سپیڈ سٹار شاہین شاہ آفریدی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیکل بورڈ کی زیر نگرانی دوبارہ سے ری ہیب کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پی سی بی نے سماجی رابطے کی سائیٹ ٹویٹر پر پاکستان کے اٹیکنگ باولر اور حریف ٹیم کے اوپپنگ بلے بازوں کیلئے خطرہ کی علامت سمجھے جانے والے تیز گیند باز شاہین شاہ آفریدی کی ٹریننگ کرتے ہوئے تصاویر شائر کی ہیں اور ساتھ میں پیغام جاری کیا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی نے پاکستان مینز ٹیم کے میڈیکل سٹاف کی زیر نگرانی بحالی پروگرام کے تحت ٹریننگ کا دوبارہ سے آغاز کر دیا ہے ۔

Shaheen Afridi resumes his rehabilitation under the national men’s team’s medical staff in Karachi today. pic.twitter.com/hhPkHXYRSI