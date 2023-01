ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی معروف اداکار اجے دیو گن نے سال نو پر اپنی مشہور فلم "سنگھم" کی تیسری سیریز کی کہانی کو "آگ" قرار دیا ہے۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق ڈائریکٹر روہت شیٹی کی طرف سے گزشتہ ماہ "سنگھم" سیزیر کی تیسری فلم "سنگھم اگین" کو بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔نئی فلم میں بالی ووڈ کے ایکشن ہیرو اجے دیوگن ایک بار پھر اپنے شہرہ آفاق کردار "باجی راؤ سنگھم" کے روپ میں نظر آئیں گے۔سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے اجے دیوگن نے نئے سال کے موقع پر روہت شیٹی کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی اور کیپشن لکھا کہ" روہت شیٹھی سے "سنگھم اگین" کی کہانی سن کر نئے سال کا آغاز اچھا ہو گیا ہے، میں نے جوسکرپٹ سنا ہے وہ آگ ہے، خدا نے چاہا تو یہ فلم ہماری 11 ویں بلاک بسٹر بنے گی"۔

Made a good start to the New Year with #RohitShetty’s narration of Singham Again. The script I heard is ????

God willing this will be our 11th blockbuster ???? pic.twitter.com/hyUvhGelnY