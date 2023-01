شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" نے ریلیز سے قبل ہی ریکارڈ توڑدیئے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" بھارت میں تنازعات کے باوجود بین الاقوامی سطح پر شاندار پذیرائی حاصل کر رہی ہے اور ریلیز سے قبل ہی ریکارڈ توڑ بزنس کر رہی ہے۔

این ڈی ٹی وی نیوز کی رپورٹ کے مطابق 28 دسمبر کو جرمنی اور کینیڈا میں فلم کی پری بُکنگ جاری ہوئی ۔رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ "جرمنی کے 7 بڑے شہر ،ڈیمٹر، میونخ، برلن، آفنباخ، ہنور، ہاربرگ اور ایسن میں فلم کی ریلیز سے پہلے ہی فلمی شائقین کا بہت بڑا ہجوم فلم کے ٹکٹس خریدتے ہوئے نظر آرہا ہے"۔رپورٹ میں ایک ٹوئٹر صارف کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ "کینیڈا میں فلم"پٹھان" سارے ٹکٹس ایڈوانس میں ہی فروخت ہوچکے ہیں"۔

Advance booking in overseas has begun in Germany for #Pathaan & it's madness all over !!

Berlin, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Offenbach are almost housefull.

25th Jan 2023 - The King of Overseas is coming y'all ???????? pic.twitter.com/rYsJU30HVs