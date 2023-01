کردار کشی کی مہم میں شوبز شخصیات بھی ساتھی اداکاراؤں کے حق میں سامنے آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکاراؤں اور ماڈلز کے کردار کشی کے معاملے پر اب اداکارہ زارا نور عباسی اور اداکار منیب بٹ بھی برہمی کا اظہارکرتے ہوئے سامنے آگئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹا گرام پر سٹوری اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اداکارہ زارا نور عباسی کا کہنا ہے کہ" آزادی اظہار رائے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن کوئی بھی اُٹھے اور کسی بھی خاتون کو کسی بھی مرد یا کسی مرد کو کسی خاتون کے نام کے ساتھ جوڑ دے۔ اداکارہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے گی کیونکہ آپ اسے اس کی ملازمت کے باعث بدنام کرسکتے ہیں اور آپ کسی بھی قابل احترام شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہر بکواس کو بھی احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ احتساب سب کے لئے ہے اور ہر اس شخص سے سوال ہوگا جو بغیر کسی ثبوت و شواہد کے کسی بھی مرد یا خاتون پر کوئی بھی الزام عائد کرئے گا"۔

دوسری جانب اداکار منیب بٹ نے بھی یوٹیوب ویڈیو کے ذریعے الزامات عائد کرنے والے شخص کو آڑئے ہاتھوں لیااور کہا کہ "90ویں کی دہائی کی گندی اور عیبدار سیاست ایک بار پھر لوٹ آئی ہے جب جعلی اور چھوٹ پر مبنی الزامات عائد کئے جارہے ہیں، ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ میں ان الزامات کی سختی سے مزمت کرتا اور بحثیت اداکار ہم کمزور نہیں ہیں، اور میں اپنی خواتین ساتھی اداکاراؤں کے ساتھ کھڑا ہوں۔

اداکارہ منشا پاشا بھی اپنی ساتھی اداکاروں کے حق میں بول پڑیں، انہون نے کہا کہ " خواتین کو چاہئے اپنے شعبے میں اعلیٰ مقام پر ہوں ، آزاد، بے باک اور بے خوف ہوں تب بھی کم ظرف مردوں کے لئے آسان ہدف ہیں۔ یقینی طور پر یہ سب سے زیادہ بزدلانہ اقدام ہے جو کوئی بھی کرسکتا ہے۔

Women even at the top of their game; independent, outspoken and fearless are considered easy prey by small men.

It is literally the last refuge of the desperate and is the most cowardly thing one can do.