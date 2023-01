کراچی کے مقامی کرکٹر کا بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی ٹیم میں شمولیت کا معاہدہ طے پاگیا

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی کے ایک مقامی کرکٹر نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی ٹیم چٹوگرام چیلنجرز میں شمولیت اختیار کر لی۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق کراچی کے اس نسبتاً غیر معروف مگر باصلاحیت کرکٹر کا نام خواجہ نافع ہے، جس نے ابھی پاکستان میں ڈومیسٹک سرکٹ میں بھی نہیں کھیلا۔

خواجہ نافع کو کراچی میں ہونے والی رمضان ٹورنامنٹس میں دیکھا جاتا رہا، جن کے میچز ٹی وی پر نشر ہوتے ہیں۔ انہی ٹورنامنٹس میں خواجہ نافع کے کھیلنے کی ایک ویڈیو چٹوگرام چیلنجرز کی طرف سے اپنے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پوسٹ کی گئی ہے اور خواجہ نافع کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔

اس ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ میں بی پی ایل فرنچائز کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ نوجوان باصلاحیت بلے باز اب چٹوگرام چیلنجرز کی طرف سے کھیلے گا۔ایک اور ٹویٹ میں خواجہ نافع کی تصویر پوسٹ کی گئی ہے اور لکھا گیا ہے کہ ”دیکھیں کون آ رہا ہے۔ یہ خواجہ نافع ہے۔“

Look who is coming!

Its Khawaja Nafay