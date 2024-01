شاہ رخ خان ایک سال میں 2500 کروڑ کمانے والے پہلے بھارتی اداکار بن گئے

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ میں 'کنگ خان' کا لقب پانے والے اداکار شاہ رخ خان نے ایک منفرد اعزاز اپنے نام کیا ہے،بھارتی میڈیا کے مطابق 2023 شاہ رخ خان کیلئے ایک کامیاب ترین سال رہا ہے جس میں انہوں نے سال کے آغاز سے ہی ایک کے بعد ایک تین بلاک بسٹرز فلمیں کیں۔

جیو نیوز نے بھارتی میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ کنگ خان نے جنوری میں فلم ' پٹھان' سے ناصرف لوگوں کے دل جیتے بلکہ اچھا بزنس بھی کیا اس کے بعد فلم ' جوان' بھی ان کے مداحوں کو کافی پسند آئی۔ شاہ رخ خان کے سال 2023 کا اختتام ہدایت کار راج کمار ہیرانی کی فلم 'ڈنکی' سے ہوا جس نے بڑے پردے پر خوب دھمال مچایا اور ان تینوں فلموں نے مل کر ایک سال میں 2 ہزار 500 کروڑ کا بزنس کیا۔

. @iamsrk becomes the 1st Actor in Indian movie industry, to cumulatively deliver ₹ 2,500 Crs gross revenue in a single calendar year.. #Pathaan #Jawan #Dunki