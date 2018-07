معروف بھارتی گلو کار کے والد نے معروف بھارتی کرکٹر ونود کامبلی کی اہلیہ کے جسم کے ایسے حصے کو چھو لیا کہ ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق بھارتی کرکٹر ونود کامبلی اور ان کی اہلیہ اینڈریا ہیوٹ نے معروف بھارتی گلوکار انکت تیواری کے والد کی سرعام شاپنگ مال میں پٹائی کردی، جس پر گلوکار کے والد نے کامبلی فیملی کے خلاف مقدمہ دائر کرادیا۔ونود کامبلی اور ان کی اہلیہ اینڈریا ہیوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ گلوکار انکت تیواری کے والد نے سابق کرکٹر کی اہلیہ کو شاپنگ مال میں انہائی نامناسب انداز میں چھوا۔ جس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔

انڈین میڈیا کے مطابق گلوکار انکت تیواری کے والد 59 سالہ ار کے تیواری نے شاپنگ مال میں سرعام سینڈل سے پٹائی کرنے کے خلاف سابق کرکٹر ونود کامبلی کی بیوی اینڈریا ہیوٹ اور ان کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ ا?ر کے تیواری نے ممبئی کے بنگر نگر تھانے میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سابق کرکٹر ونود کامبلی کی بیوی نے انہیں شاپنگ میں سینڈل سے مارا اور ان کی بے عزتی کی۔

گلوکار انکت تیواری کے والد کے مطابق سابق کرکٹر نے بھی ان پر بلاوجہ تشدد کیا۔ دوسری جانب 46 سالہ سابق کرکٹر ونود کامبلی نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ نامناسب انداز میں اہلیہ کو چھونے والے شخص سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر معاملے کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی۔سابق کرکٹر کی بیوی نے بھارتی میڈیا کو بتایا کہ گلوکار کے والد نے انہیں شاپنگ مال کے گیم زون میں اس وقت نامناسب انداز میں چھوا جب وہ بچوں کے ساتھ موجود تھیں۔

@MumbaiPolice Some miscreants tried to touch my wife inappropriately, When questioned, brought his sons n tried to come to blows. Sadly,

Women safety on question once again????????????