سشانت سنگھ راجپوت کی خود کشی، ایران کے سابق صدر محمود احمد نژاد کا حیران کن بیان آگیا

تہران (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی خود کشی کے واقعے پر ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں محمود احمدی نژاد نے کہا کہ بہترین بھارتی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ انسانوں کی اہمیت ، عظمت اور وقار کتنا ضروری ہے۔ یہ خود کشی ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی غیر انسانی انتظامیہ کو بدلنے کی کتنی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی انسان خود کشی اسی وقت کرتا ہے جب اس کی اہمیت کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہوتا ہے۔

خیال رہے کہ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے 14 جون کو ممبئی میں خود کشی کی تھی۔ ان کی خود کشی کے حوالے سے پولیس کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔

The unfortunate suicide of outstanding Indian artist #SushantSinghRajpoot,reminds us of necessity to retrieve the importance,greatness&dignity of man,&of the need to change inhuman world administration, because suicide occurs only when the existential value of man is neglected.