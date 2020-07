تھائی لینڈ میں سکول دوبارہ کھول دئیے گئے، کورونا وائرس سے بچاﺅ کے لیے اب کلاسز کیسی ہیں؟ دیکھ کر آپ کو بھی بے حد حیرت ہوگی

بنکاک(مانیٹرنگ ڈیسک) تھائی لینڈ میں کورونا وائرس کی وجہ سے سکول بند کر دیئے گئے تھے جو اب دوبارہ کھول دیئے گئے ہیں تاہم اب وہاں کلاسز میں بچوں کے وائرس سے تحفظ کے لیے ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ ہر دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق تھائی لینڈ کے مختلف سکولوں سے سامنے آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اب ان میں طالب علموں کے لیے کیبن نما بنچ بنائے گئے ہیں۔ بنچ پر طالب علم کے تین طرف لکڑی کا باکس بنایا گیا ہے جس میں سامنے کی طرف شیشہ لگا ہوا ہے جس سے بچے ٹیچر کو دیکھ سکتے ہیں۔

After months of being unable to open, all primary and secondary schools in Thailand on Wednesday resumed academic sessions following a directive by the Ministry of Education.

♦️Pupils delight at reopening of schools https://t.co/0Tot1ZDaR9 #Thailand pic.twitter.com/h59UKFHxA9