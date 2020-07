" پی آئی اے وہ ایئر لائن ہے جس نے 71 کی جنگ میں ۔۔۔ " ایمریٹس ایئر لائن شروع کرانے والے پاکستانی پائلٹ جونی صادق میدان میں آگئے " پی آئی اے وہ ایئر لائن ہے جس نے 71 کی جنگ میں ۔۔۔ " ایمریٹس ایئر لائن شروع ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے) کے سابق پائلٹ جان محمد عرف کیپٹن جونی صادق نے پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کیلئے اپنی خدمات پیش کردیں۔

کیپٹن جونی صادق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پائلٹس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کا اکثر حصہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن وہ پی آئی اے کو تباہ کرنے کے معاملے سے اتفاق نہیں کرتے ، یہ شکست خوردگی ہے۔ جب وہ بطور پائلٹ کام کرتے تھے تو اس وقت بوئنگ کمپنی سے ہر سال پائلٹس اور انجینئرز کو بلایا جاتا تھا جو پاکستانی پائلٹس کے ٹیسٹ لیا کرتے تھے، اگر پی آئی اے کو بہتر بنانے کیلئے ادارے سے باہر بیٹھے لوگوں کی مدد حاصل کی جائے تو اس کے مسائل حل کیے جاسکتے ہیں۔

McDonnell-Douglas,Fokker etc to come & fly with us and check us EVERY YEAR.Reports were written and acted upon and our instructors were the first to offer themselves up for checking.If a good & sensible program for bringing up the standards is initiated-preferably by outsiders, — Faisal Pasha (@Faisal_hashmii) July 3, 2020

جان محمد صادق کے مطابق پی آئی اے کو بہت سی حکومتوں نے اپنا اپنا کچرا پھینک کر آلودہ کیا جس کی وجہ سے بہت سے پروفیشنلز اس کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر انٹرنیشنل مسافر پی آئی اے میں پرواز کیوں نہیں کرتے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جونی صادق کہتے ہیں کہ صدر ضیاء الحق نے قومی ایئر لائن میں شراب کی فراہمی پر پابندی عائد کردی تھی جو آج تک برقرار ہے جبکہ برادر اسلامی ممالک کی فلائٹس میں آج بھی شراب مہیا کی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ راتوں رات ہماری ایئر لائن کے ایک تہائی مسافر کم ہوگئے۔

very good professionals to leave in disgust. The airline should find out why international passengers don't like to fly with PIA. What do the other competitive airlines have that we don't? — Faisal Pasha (@Faisal_hashmii) July 3, 2020

انہوں نے کہا ہم اس ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں جو عمان میں اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے شراب پلایا کرتا تھا، اس کا ایک بیٹا اور داماد بھی مشروب مغرب کے رسیا ہیں، ان کے داماد کو پی آئی اے میں اس لیے ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے سسر کی امریکہ وغیرہ میں جائیدادوں کا تحفظ کرسکے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک امریکی خاتون کو جنسی ہراساں کیا جس پر پی آئی اے کو عدالت کے باہر کیس سیٹل کرنے کیلئے ایک لاکھ ڈالر ادا کرنا پڑے تھے۔

in a drunken bout at his office he fingered a young American girl in front of another one. PIA NY paid 100,000 dollars to settle out of court but the air commodore stayed on the job. We offered a VERY good package to our intentional passengers and trained some — Faisal Pasha (@Faisal_hashmii) July 3, 2020

جونی صادق کے مطابق انہوں نے چیف پائلٹ ہونے کی حیثیت سے ایمریٹس کے ابتدائی پائلٹس کو بھرتی کیا تھا، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو جنگ میں پی آئی اے کے کردار کو بھول جاتے ہیں۔1971 کی جنگ میں ہمارے پائلٹس نیوی کے مشن کی تکمیل میں شہید ہوئے، 1965 میں میں خود انتہائی ضروری اسلحہ لے کر آیا، آپ کے خیال میں 1971 میں 14 سکواڈرن پائلٹس کو برما لے کر کون گیا تھا؟

in war like situations.) Our pilots DIED flying Navy missions in 1971. In 1965 I flew much needed ammo on Super Constellations for the Army Who do you think took the 14 Squadron pilots in 1971 to Burma after that brave Squadron have put up such a spirited defense against — Faisal Pasha (@Faisal_hashmii) July 3, 2020

جونی صادق کہتے ہیں "اتنی خدمات کے باوجود آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کے مسائل حل کرنے کی بجائے اسے ختم کردیا جائے، نور خان اور اصغر خان زندہ ہوتے تو وہ اس کا مختصر اور منہ توڑ جواب دیتے، مجھے پی آئی اے کے ساتھ اپنی رفاقت پر فخر ہے۔81 سال کی عمر میں بھی میں 777 اڑا سکتا ہوں، ایئر لائن کی مشاورت کیلئے میں ہمیشہ دستیاب ہوں، لیکن بوڑھوں کی کسے ضرورت ہے؟ "

giving advice to the airline, but who wants the oldies? Best to All, Johnny Sadiq(Jan Syed Mohammad Sadiq) — Faisal Pasha (@Faisal_hashmii) July 3, 2020