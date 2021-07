امریکا سے موصول ہونے والی موڈرنا ویکسین کن لوگوں کو لگائی جائے گی؟ وفاقی وزیراسد عمر نے بتادیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سنٹر(این سی او سی ) اسد عمر کا کہنا ہے کہ موڈرنا ویکسین بیرون ممالک تعلیم اورورک ویزہ پر جانے والوں کو لگائی جائے گی۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپر اپنے ایک پیغام میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ امریکا کی جانب سے پاکستا ن کو 25لاکھ موڈرنا ویکسین موصول ہوئی ہیں جو کہ مخصوص لوگوں کے لئے دستیاب ہوں گی ۔ موڈرنا ویکسین بیرون ممالک تعلیم اور کام کے لیے جانے والوں کو لگائی جائے گی۔

وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کورونا وبا پر کے خلاف جنگ میں امریکی صدر جوبائیڈن کا کردار قابل تحسین ہے۔

Recieved 2.5 million doses of moderna sent by US govt. This will particularly those those who have to travel for work or study to countries which are only accepting certain vaccines . @POTUS @JoeBiden progressive policy on covid is much appreciated @SecBlinken