وزیرا عظم عمران خا ن کی خیبر پختونخوا حکومت کو ڈھائی لاکھ مریضوں کے مفت علاج پر مبارکباد

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیرا عظم عمرا ن خان نے خیبر پختونخوا حکومت کوڈھائی لاکھ مریضوں کے مفت علاج پر مبارکباد پیش کردی۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں وزیرا عظم عمران خا ن کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں صحت کار ڈ پلس پروگرام سے دو لاکھ 50ہزار سے زائد مریض مستفید ہوئے ہیں،ہم اس پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ویژن تھا۔

وزیرا عظم نے اپنے پیغام میں ’ دی نیوز‘ کی رپورٹ بھی شیئر کی۔

Congratulations Khyber Pukhtunkhwa. 250,439 patients treated free of cost under KP Sehat Card Plus programme. This is the Pakistan we are moving towards - that was envisioned by Allama Iqbal & Quaid-i-Azam. https://t.co/AUkkqfgH38