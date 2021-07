وزیراعلی کے ہیلی کاپٹر کا مبینہ غلط استعمال، حکومتی موقف بھی سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعلی پنجاب کے ڈیجٹیل میڈیا پر ترجمان اظہر مشوانی نے کہاہے کہ وزیراعلی کے پی ایس او کی جانب سے سرکاری ہیلی کاپٹر ہیلی کاپٹر کے استعمال کی خبریں بے بنیاد ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ پی ایس او کے دوستوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر سفر کے لیے استعمال نہیں کیا۔پی ایس او کے دوست نہ فیصل آباد گئے نہ کسی دوسرے شہر،انہوں نے صرف تصاویر بنوائیں۔صرف ٹیکنیکل سٹاف چیکنگ کے دوران فلائٹ لے سکتا ہے۔وزیراعلی پنجاب نے اس ضمن میں انکوائری کا حکم دیدیا ہے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل خبر سامنے آئی تھی کہ وزیراعلی کے پی ایس او کے دوستوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا اور وہ لاہور سے فیصل آباد گئے۔

Press Release of Punjab Govt

"Helicopter can only be used by CM. PSO or any other individual isn't authorized to use helicopter.

As per initial inquiry, no unauthorized use of helicopter found & proper log-book is being maintained as per law. Detailed inquiry ordered by CM." https://t.co/SHYF7AHuJ8 pic.twitter.com/NwDirlsh4j