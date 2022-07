انگلینڈ کے سٹورٹ براڈ نے بھارت کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ کا مہنگا ترین اوور کرادیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن ) برمنگھم ٹیسٹ میں انگلینڈ کے فاسٹ بولر سٹورٹ براڈ نے ٹیسٹ کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین اوور کرادیا۔

انگلش فاسٹ بولر سٹورٹ براڈ ایک بار پھر انڈیا کیخلاف بولنگ کرنا بھول گئے، یوراج سنگھ کے ٹی 20 میں 6 چھکے لگانے کے بعد بھارتی فاسٹ بولر جسپریت بھمرا نے ٹیسٹ کرکٹ میں سٹورٹ براڈ کی درگت بناڈالی۔بھارت اور انگلینڈ کے درمیان برمنگھم میں کھیلے جارہے پانچویں ٹیسٹ میچ میں بھارتی فاسٹ بولر جسپریت بھمرا نے سٹورٹ براڈ کیخلاف ناقابل یقین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔

سٹورٹ براڈ نے ایک اوور میں مجموعی طور پر 35 رنز لٹائے، 8 گیندوں پر مشتمل اوور کرایا ، جس میں بلے سے 29 رنز بنے اور 6 رنز اضافی دیئے، جسپریت بھمرا نے 2 چھکے، 4 چوکے لگائے اور ایک سنگل رن لیا، اس اوور میں ایک چھکا نو بال پر لگا جبکہ براڈ نے 5 وائیڈ کے رنز بھی دیے۔

???? 4 5wd 6nb 4 4 4 6 1 ????

