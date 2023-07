بھارتی ایئر لائن میں دو مسافر آپس میں لڑ پڑے، ویڈیو وائرل

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی ایئر لائن میں لڑکی کو چھیڑنے کے معاملے پر 2 مسافروں میں جھگڑا ہوگیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ویڈیو میں 2 مسافروں کو آپس میں جھگڑتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ جہاز کا عملہ ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کررہا ہے۔

Kalesh Inside the vistara flight b/w Two man over a guy touched another man Daughter pic.twitter.com/BTlS1EHhma