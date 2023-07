”اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 روپے تک آ گیاہے “اسحاق ڈار کا دعویٰ 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی ایم ایف معاہدے کے اثرات پاکستانی معیشت پر ڈالر کی گرتی قدر اور سٹاک مارکیٹ میں تیزی کی صورت میں دکھائی دینے لگے ہیں تاہم اسحاق ڈار نے دعویٰ کیاہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 سے 272 روپے تک آ گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہناتھا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح 29.4 فیصد پر ہے جبکہ مئی 2023 میں یہ مہنگائی 38 فیصد پر تھی ، ایک بجے تک 100 انڈیکس میں 2334 پوائنٹس کا اضافہ ہواہے ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 270 سے 272 روپے پر آ گئی ہے ۔

AlhamdoLilah—Mubrook

1. CPI Inflation clocks in@29%:

As per the data released by PBS, CPI inflation for Jun’23 clocked-in at 29.4% compared to 38% YoY for May’23.

2. PSX added 2,334 points in KSE100 index by 1pm.

3. Pak Rupee vs Dollar in open Market @270/272.