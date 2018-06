”ہم چیف جسٹس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ۔۔۔“بیرون ملک مقیم معروف پاکستانی ڈاکٹرز کھل کر میدان میں آگئے ،ایسی بات کہہ دی جس کی چیف جسٹس کو ذرا بھی توقع نہ تھی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سپریم کورٹ کی جانب سے پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر پر اظہار برہمی کیا گیا اور ان پر بیرون ملک جانے پر پابندی لگائی گئی تو کئی بیرون ملک ڈاکٹرز بھی ڈاکٹر سعید کے حق میں سامنے آگئے اور سوشل میڈ یا پر چیف جسٹس کے نام اپنے اپنے پیغام بھجوائے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو پیغام دیتے ہوئے برٹش ڈاکٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستانی اورجن کے صدر نے کہا کہ میں سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کرایک پیشہ وارانہ ڈاکٹر کی حیثیت سے ڈاکٹر سعید کے معاملے پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں ۔ان کا کہنا تھا کہ یہاں ڈاکٹر پرتعیش زندگی اور بہترین مراعات چھوڑ کر پاکستان کی خدمت کرنے وہاں جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے ۔انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستانی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے ،اس عمل سے اوور سیز ڈاکٹر بہت پریشان ہیں اور اس طرح کون پاکستان کی خدمت کے لیے وہاں جائے گا۔

نجی نیوز چینل دنیا نیوز میں ہیڈ آف انٹر نیشنل نیوز آپریشن اظہر جاوید نے کہا کہ ڈاکٹر سعید کے ساتھ سلوک پر برطانیہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز غصے میں ہیں ،ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف ہمیں واپس جا کر قوم کی خدمت کا کہا جاتا ہے جو جائیں ان کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے ،اس سے کئی گنازیادہ تو ہم یہاں کما لیتے ہیں ،بیشتر نے تو توبہ کر لی پاکستان جانے سے ۔ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر سعید اختر جیسی قابلیت کے حامل امریکہ میں ماہانہ پچاس لاکھ سے زیادہ کما سکتے ہیں ،صرف 12لاکھ تنخواہ لینے پر جو بے عزتی ہوئی اس پر ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر سعید پاکستانی قوم آپ سے شرمندہ ہیں ،قوم کی خدمت کے صلہ میں جو سلوک آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے ،انتہا ئی قابل مذمت ہے ۔

