  سعودی عرب کی ڈاکومنٹری فلم پاکستانی سنیماؤں میں نمائش کیلئے پیش

لاہور(خصوصی رپورٹ)سعودی عرب کی ڈوکومنٹری فلم" "One Day in the Haram ،پاکستان بھرکے سنیماؤں میں نمائش کے لئے پیش کی گئی۔5کروڑ روپے کی لاگت سے بنی اس فلم کا ورلڈ پریمیئر دبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ہوا۔جس کے بعد یہ UK، امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے ساتھ ساتھ،اسلامی ممالک، جیسے سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکی، ملیشیا اور دوبئی کے سنیما گھروں میں بھی دکھائی گئی۔"One Day in the Haram" خانہ کعبہ کے بارے میں اپنی طرز کی واحد فلم ہے۔ برطانوی پاکستانی ہدایت کار ابرار حسین نے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ حرم شریف کے تمام پہلوؤں کی جامع تحقیق میں گزارا، تا کہ حرم شریفکو ایکموثر اورمنفرد انداز میں پیش کیا جا سکے۔اسلام کے چاہنے والوں کے لئے اس فلم میں حرم شریف سے متعلق ایسی معلومات اور فوٹیج ہے جوآج تک کبھی کہیں دکھائی نہیں گئی۔کل سِنے میکس پیکیجز مال لاہور میں اس ایمان افروز فلم کی ایک خصوصی سکریننگ منعقد ہوئی، جس میں شہر کی تمام اہم شخصیات، شوبز ستارے،ڈاکٹر، سیاستدان، وکلا اور بیوروکریٹسنے شرکت کی۔یہ ایونٹ سراجیہ حج گروپ نے ارینج کروایا، جو پاکستان میں حج اور عمرہ کے سب سے بڑے آرگنائزر ہیں اور 9سے15دن کے ایگزیکٹو شارٹ حج پیکیجز میں 15سال سے زائد تجربہ رکھتے ہیں۔ حج کاتجربہ بہتر بنانے اور دیگر کئی اسلامی خدمات کے لئے انہیں کئی منفرد اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔حالیہ سالوں میں انہوں نے حج کی خدمات بہتر کرنے اور حج کو چھوٹا اور آرام دہ بنانے کے لئے کئی انعام یافتہ اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ ان کا حتمی مقصد ہے حج کے تجربے کو ایک نئی جدت دینا، تاکہ اس مقدس سفرسے منسلک ڈر اور گھبراہٹ کو ختم کیا جائے، تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، جلد از جلد اپنی زندگی میں فریضہِ حج ادا کر کے اللہ اور اسکے پیارے رسول ؐ کی خوشنودی حاصل کرسکیں۔فلم کے شو کو کوسپانسر کیا تھا ہیئر کلب نے، جو پاکستان میں بالوں کے ٹرانسپلانٹ کلینکس کی پہلی چین اور ہیئر ریسٹوریشن انڈسٹری کا سب سے بڑا نام ہے۔ہیئر کلب کے بانی ہیں ڈاکٹر محمد ناصر راشد، پاکستان کے پہلے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن جوامریکہ کی انٹرنیشنل سوسائیٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری (ISHRS)کے فیلو ممبر بھی ہیں۔انہیں ہیئر ٹرانسپلانٹکے لئے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھرمیں ایک معتبر نام مانا جاتا ہے۔انہوں نے کئی پاکستانی اور بین الاقوامی ہستیوں کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا ہے، جن میں نبیل، نعمان اعجاز وغیرہ شامل ہیں۔

