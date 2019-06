کیا پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے ،شاہد آفریدی کی رائے سامنے آگئی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے پاکستانی ٹیم پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ قومی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

I’m fully confident in our team and their capabilities & truly believe they can go on to win this World Cup. Wishing the best of luck to our boys including @SarfarazA_54. Early games are crucial in building up confidence & momentum; we should strive for a win against England 2day