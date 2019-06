”یہ مجھے تحفہ ملا ہے “پاکستان کی فتح کے بعد وسیم اکرم کا پیغام

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )ورلڈ کپ کے میچ میں انگلینڈ سے قومی ٹیم کی فتح پر وسیم اکرم نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کردیا ۔اس جیت کو وسیم اکرم نے قومی ٹیم کی جانب سے اپنے لیے سالگرہ کا تحفہ قرار دے دیا ۔

تفصیل کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کی جیت کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وسیم اکرم نے کہا کہ ”کیا شاندار جیت ہے یہ ،اسے آپ سالگرہ کا تحفہ کہہ سکتے ہیں “۔وسیم اکرم نے قومی کرکٹ ٹیم کو داد دیتے ہوئے کہا کہ اس جیت نے میرا دن بنا دیا ہے ۔

Now THATS what you call a Birthday present. What a win!!! Well done Pakistan, that just made my day! ???????????????????? #BestBirthdayEver #ENGvPak #PakistanWin #CWC19Nottingham