معروف امریکی بلاگر سنتھیا ڈی رچی کے پیپلزپارٹی پر وار جاری ،صوبائی وزیر سندھ تیمور تالپور کی خوبرو خاتون کے ساتھ نازیبا تصاویر شیئر کر دیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)مشہور امریکی خاتون بلاگر اور سوشل میڈیا ایکٹویسٹ سنتھیا ڈی رچی کے پیپلزپارٹی پر وار جاری ہیں اور اب امریکی خاتون نے پیپلزپارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی سندھ نواب تیمور تالپر کی ایک خوبرو خاتون کے ساتھ نازیبا تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دی ہے کہ ایک نیا تنازعہ کھڑا ہوجائے گا۔

تفصیلات کےمطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کےخلاف متنازعہ ٹویٹس سےشہرت حاصل کرنے والی معروف امریکی خاتون بلاگر اور سوشل میڈیا ایکٹویسٹ سنتھیا ڈی رچی کی پیپلزپارٹی کے خلاف محاذ آرائی میں مزید شدت آ گئی ہے،ملک کے مختلف شہروں میں سنتھیا ڈی رچی کے خلاف پیپلزپارٹی کے کارکنوں اور مقامی عہدے داروں کی جانب سے پارٹی قیادت کے خلاف مبینہ شر انگیز الزامات کی بنیاد پر اندراج مقدمہ کے لئے درخواستیں دی گئی ہیں جبکہ سنتھیا ڈی رچی نے بھی پیپلز پارٹی کارکنوں کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کرنے اور جانی نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کرتے ہوئے ایف آئی اے سائبرع کرائم ونگ کو مقدمہ درج کرنے کے لئے درخواست دے دی ہے۔

امریکی خاتون اور پیپلز پارٹی کے خلاف جاری محاذ آرائی میں اس وقت مزید گرمی دکھائی دے رہی ہے جب سنتھیا ڈی رچی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کے وزیر نواب تیمور تالپور کی سنبل نامی خاتون کے ساتھ نازیبا تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ "ایم پی اے کی کچھ رنگین تفریحی سرگرمیاں۔سنتھیا ڈی رچی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ وہی لڑکی نہیں جس کا نام سنبل ہے اور اسلام آباد کی پارٹیوں میں تیمور تالپور اس کا تعارف اپنی دوسری بیوی کی حیثیت سے کراتا ہے،کیا تیمور تالپور کی پہلی بیوی کو اس کا پتا ہے؟۔انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور تیمور تالپور سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ " یہ کیا ہو رہا ہے؟۔

یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما اور سابق سینیٹر سحر عباسی نے سنتھیا ڈی رچی کی فوری ملک بدری کا مطالبہ بھی کر رکھا ہے ۔

Some colorful recreational activities of MPA @TaimurTapur Minister of IT & Science #PPP. Is this the same young girl named “Sumbul” he introduces as his second wife in Islamabad parties? Does his first wife know?

First @MuradAliShahPPP & now Taimur Talpur? What's going on? pic.twitter.com/85HFmNAiJ9