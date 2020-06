"کوئی سیاسی جماعت مجھے بھی نوکری دے دے" سنتھیارچی کو دیکھ کر پاکستان کے جارج نے بھی سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کردیا "کوئی سیاسی جماعت مجھے بھی نوکری دے دے" سنتھیارچی کو دیکھ کر پاکستان کے جارج ...

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی نژاد برطانوی شہری جارج فلٹن نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کل گورے یا گوریوں کے ذریعے پیسے دے کر ٹرول کرنے کا فیشن چل رہا ہے ان کے لائق کوئی خدمت ہو تو وہ مناسب قیمت پر کرنے کو تیار ہیں۔

سنتھیارچی کی ایک پوسٹ کا سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے براڈکاسٹر جارج فلٹن نے ٹویٹر پر لکھا کہ" آج کل معاشی حالات ذرا خراب ہوچکے ہیں۔ میں نے غور کیا ہے کہ آج کل گورے اور گوریوں کو پیسے دے کرٹرول کروانے کا فیشن چل نکلا ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ ن، جماعت اسلامی ، عوامی نیشنل پارٹی یا پاک سرزمین پارٹی کے پاس کوئی جاب ہے تو میں اسے مناسب قیمت پر کرنے کو تیار ہوں۔

جارج کے اس مزاحیہ ٹویٹ پر لوگوں کی جانب سے بھی دلچسپ تبصرے کیے گئے۔

نورالدین زنگی نامی صارف نے لکھا " گوروں کے لیے روشن مستقبل "

ایک اور صارف نے لکھا کہ "شاید کوئی ٹویٹر پر موجود ان کے پے پال اکاونٹ کے ذریعے ان تک پہنچ کر اپنا حصہ ڈال سکتا ہو، یا شاید پے پر ٹویٹ کا راستہ اپنایا جاسکے"

گیلانی نے تجویز دی کہ پہلے رضاکارانہ کچھ خدمات سرانجام دیں اور آغاز پیپلز پارٹی یا ن لیگ سے کریں آج کل انہیں سخت ضررت ہے۔