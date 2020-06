کیا آپ جانتے ہیں کہ آج وسیم اکرم ٹویٹر پر کیوں ٹرینڈ کررہے ہیں ؟

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سوشل میڈیا خصوصا ٹویٹر پر کچھ ٹرینڈ کرے اور اس پر تنازعات نہ ہوں، ایسا عموما ہوتا نہیں ہے۔ آج ٹویٹر کے ٹرینڈزمیں سابق قومی کرکٹر وسیم اکرم کا نام بھی شامل ہےلیکن آج کچھ برا نہیں ہے۔

'وسیم بھائی' تادم تحریر پاکستان میں ٹویٹر پر چھٹے نمبر پر ٹرینڈ کررہے ہیں۔

پاکستان سمیت دنیا بھر کے کرکٹ کے دیوانے آج سابق کپتان اور فاسٹ باولر وسیم اکرم کو زندگی کی 54 بہاریں دیکھنے پر مبارکبادی پیغامات دے رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کو سراہ رہے ہیں۔

وسیم نہ صرف پاکستان کیلئے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑی ہیں بلکہ دنیائے کرکٹ کے ایک عظیم باولر بھی سمجھے جاتے ہیں۔

سوئنگ کے سلطان کے پاس ریکارڈز کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں 916بین الاقوامی وکٹس شامل ہیں۔ ان وکٹوں میں سے 414ٹیسٹ اور 502ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں لی گئی ہیں۔

وسیم کو چار بار ہیٹرک کرنے اور 1992کے ورلڈ کپ میں مین آف دی میچ کااعزاز حاصل ہونے کے ساتھ دونوں فارمیٹس میں پہلی بار 400وکٹیں لینے کابھی اعزاز حاصل ہے۔

آج صبح آئی سی سی نے ان کے ریکارڈز کو یاد کرتے ہوئے انہیں سالگرہ کی مبارک دی۔

Happy birthday to the legendary Pakistan all-rounder, @wasimakramlive ???? pic.twitter.com/Vl61LYDlpd

اب اتنی خوبیاں ہوں، کرکٹ سے محبت ہو اور من پسند کھلاڑی ہو اور ٹویٹر صارفین چپ رہیں ایسا بھلا کیسے ممکن ہے۔

ہر سو وسیم اکرم کی شان میں قصیدے ہی نظرآئے اور ساتھ میں جنم دن کی مبارکباد بھی۔

There is, there was & there will always be only one @wasimakramlive , Happy Birthday to the pride of Pakistan ????????, the #legend we all know as the "Sultan Of Swing"... #wasimakram #HappyBirthdayWasimAkram pic.twitter.com/4mp3gtOJQz

کسی نے ان کی باولنگ کو سراہا تو کوئی ان کے دلکش انداز کو یاد کرتا دکھائی دیا۔

???? Most wickets by a fast bowler in ODIs

???? Most wickets by a left-armer in international cricket.

✅ One of only 2, to have hat-tricks in both formats.

✅ Most wkts as captain in ODIs — 158.

HB'day to one of the greatest fast bowlers of all time & Sultan of Swing, #WasimAkram! pic.twitter.com/KCqB9YPy7W