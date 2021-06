امریکہ نے پاکستان، مالدیپ اور سری لنکا کو ہنگامی امداد بھیجنے کا اعلان کردیا

واشنگٹن (ویب ڈیسک) امریکا نے پاکستان، مالدیپ اور سری لنکا کو کووڈ 19 سے نمٹنے کے لیے ہنگامی امداد بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ کووڈ 19 کے بحران کا مقابلہ کرنے کیلئے امریکا جنوبی ایشیا کی مدد جاری رکھے گا، وبائی امراض کے تباہ کن اثرات سے نمٹنے کیلئے نان اسٹاپ کام کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان، مالدیپ اور سری لنکا کو ہنگامی طبی امداد بھیج رہے ہیں۔

The U.S. continues to support South Asia in responding to the COVID-19 crisis, and we are working non-stop to help manage the devastating effects of the pandemic. Today we're dispatching an airlift of emergency medical supplies from @USAID to Maldives, Pakistan, and Sri Lanka.