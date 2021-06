پرائیویٹ طیاروں میں امراءکا سفر لیکن ان میں ایئرہوسٹسز کو کیا کچھ ملتا ہے؟ ایک ایئرہوسٹس نے چشم کشا انکشافات کردیئے پرائیویٹ طیاروں میں امراءکا سفر لیکن ان میں ایئرہوسٹسز کو کیا کچھ ملتا ہے؟ ...

سورس: Pixabay (creative commons license)

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) دنیا کے امراءپرائیویٹ طیاروں میں سفر کرتے ہیں۔ اب ایک ایئرہوسٹس نے ان پرائیویٹ طیاروں کے متعلق چشم کشا انکشافات کر دیئے ہیں۔ ڈیلی سٹار کے مطابق ساسکیا سوان (قلمی نام)نامی اس ایئرہوسٹس نے پرائیویٹ جیٹ انڈسٹری کے راز افشاءکرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان نجی طیاروں کی ایئرہوسٹسز کو ارب پتی مسافر قیمتی تحائف دیتے ہیں اور لگژری چھٹیوں پر لیجاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ نجی طیاروں کے ارب پتی مسافر ان طیاروں کی ایئرہوسٹسز کے ساتھ دوران سفر جنسی تعلق بھی قائم کرتے ہیں۔

اس47سالہ ایئرہوسٹس نے ساسکیا سوان کے قلمی نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے نجی جیٹ انڈسٹری کے یہ راز فاش کیے ہیں۔ اس کتاب کا نام Above And Beyond: Secrets Of A Private Flight Attendantہے۔ کتاب میں ساسکیا نے اس امیر شخص کے بارے میں بھی لکھا ہے جس کے طیارے میں وہ خود ایئرہوسٹس کی ڈیوٹی سرانجام دیتی رہی۔ اس نے بتایا ہے کہ ”میں نے اس کے ساتھ کھانا کھاتی، شراب پیتی اور لگژری ہوٹلوں میں اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی تھی۔ “

ساسکیا لکھتی ہے کہ ”جب مجھے نان کمرشل ہوائی جہاز میں پہلی ملازمت ملی، اس سے قبل مجھ سے 8معاہدوں پر دستخط کرائے گئے تھے جن میں مجھے پابند کیا گیا تھا کہ میں کبھی اپنی جاب سے متعلق راز دنیا کو نہیں بتاﺅں گی۔ پہلی جب میں نے ایک روسی ارب پتی کے ہوائی جہاز میں حاصل کی تھی۔“ ساسکیا نے اپنی کتاب میں اس روسی شخص کا نام ’پاویل‘ (Pavel)لکھا ہے۔ ساسکیا لکھتی ہے کہ ”اس نوکری میں مجھے 40ہزار پاﺅنڈ سالانہ تنخواہ ملتی تھی، فائیو سٹار ہوٹلوں میں قیام ہوتا اور ڈیزائنر ملبوسات پہننے کو ملتے تھے۔ اس جاب میں مجھے جو کام سب سے مشکل لگا وہ پاویل کے معاشقوں کو اس کے بیوی بچوں سے چھپا کر رکھنا تھا۔ایک فلائٹ میں پاویل اپنی داشتاﺅں کے ساتھ سفر کرتا اور اگلی پرواز میںا س کے ساتھ اس کے بیوی بچوں نے سفر کرنا ہوتا تھا، چنانچہ اس دوران مجھے جہاز کی اچھی طرح صفائی کرکے تمام وہ ثبوت ختم کرنے ہوتے تھے جن سے پاویل کے بیوی بچوں کو شک گزرتا کہ اس سے پہلی پرواز میں جہاز کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔“