قذافی سٹیڈیم کے باہر ڈرائیو تھرو  ویکسینیشن سینٹر قائم کرنے کے فیصلہ کرلیا گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ضلعی انتظامیہ نے شہر میں پہلے ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر پر ورکنگ مکمل کر لی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ملک میں اپنے طرز کا یہ کا پہلا ڈرائیو تھرو سینٹر ہوگا جو کہ قذافی اسٹیڈیم کے باہر قائم کیا جائے گا اس حوالے سے تیاریاں کر لی گئیں ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ارباب ابراہیم کو اس سلسلہ میں فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ اے سی ماڈل ٹاون ابراہیم ارباب کا کہنا ہے کہ ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹرز کے ذریعے شہری گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ویکسین لگوا سکیں گے۔ ضلعی انتظامیہ اور بینک آف پنجاب کے اشتراک سے ویکسینیشن سینٹر آپریشنل کیا جا رہا ہے۔

Finalising the groundwork for the first drive-through vaccination facility for public in Pakistan to be set up in Nishter Park sports complex Lahore thanks to efforts of @DCLahore and BOP. #CovidVaccinationsPunjab pic.twitter.com/QALIz2mGjY