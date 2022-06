چھ دن کی پسپائی میں کس کی کامیابی چھپی ہے؟ چھ دن کی پسپائی میں کس کی کامیابی چھپی ہے؟

کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم چیزصحیح طرز فکر ہے۔صحیح طرز فکر انسان کو تعمیر و ترقی کی طرف لے جاتا ہے اس کے برعکس غلط طرز فکر اس کو تباہی و بربادی کا منہ دکھاتا ہے۔ایک لاطینی مصنف پبلی لیس سائرس کہتا ہے ”عقل مند انسان مستقبل کی اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے کہ وہ حال ہو“۔ THE WISE MAN GUARDS AGAINST THE FUTURE AS IT WERE THE PRESENT.۔عقل مند انسان کی نظر مستقبل پر اور نادان کی حال پر ہوتی ہے۔یہ دنیا دانش مندوں کے لیے ہے اور نادانوں کے لیے صرف افسوس باقی بچتا ہے۔یاد رکھیں!ہر اقدام اپنے نتیجے کے اعتبار سے مستقبل کا واقعہ ہے۔پاکستانیوں کے کپتان نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعدسے ایک دلیرانہ انداز اپنایا ہوا تھا اور چند ہفتوں میں جلسوں کی ایک لمبی داستان لکھ ڈالی۔جلسے بھی ایسے کہ ہر جلسہ پہلے سے بڑا اور جارحانہ رنگ اختیار کیے ہوئے تھا۔

ہر جلسے میں لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد آنے کی تلقین کی جاتی اور بتایا جاتا کہ حق و باطل کاآخری معرکہ اسلام آباد میں ہوگا۔حکومت جلسوں کی کامیابی اور شرکاء کے جذباتی انداز سے خوفزدہ ہوگئی۔حکومت میں شامل ایک گروہ چاہتا تھا کہ عمران خان کو دھرنا کرنے دیا جائے اور اس دوران حکومت معیشت اور دیگر معاملات پر توجہ دے جبکہ دوسرا گروہ سمجھتا تھا کہ کپتان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت وبال جان بن سکتی ہے اور اگر ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد آ گئے تو ممکن ہے کہ عمران خان پہلے دھرنے کی طرح معاملات کو خطرناک حد تک آگے لے جائے جہاں حکومت کے پاس تشدد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ بچے۔یوٹرن کے بادشاہ پر عدم اعتماد کے سبب دوسرے گروہ کی رائے مان لی گئی اور پھر سب نے دیکھا کہ سارے ملک میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے،شہروں کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دئیے گئے اورموٹر وے پر کنٹینرز کھڑے کر دئیے گئے۔25مئی والے دن مظاہرین کو طاقت کے ذریعے روکا گیا،آنسو گیس کاا ندھا دھند استعمال کیا گیا اور بے قابو ہجوم پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔پورے ملک کے چینلز ایسے مناظر دکھا رہے تھے کہ جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب جیسے کسی افرتفری اور خانہ جنگی والے ملک کے مناظرہیں مگر افسوس یہ سب مناظر ہمارے پیارے ملک پاکستان کے تھے۔ایسے میں ہر جماعت کی طرف سے تنقید کا نشانہ بننے والے ادارے یعنی عدلیہ نے بڑا قدم اُٹھایا۔حکومتی عہدیداروں اور پی ٹی آئی کے ارکان کو بٹھایا اورمعاملات کو ٹھنڈا کیا اور پھر کپتان نے اچانک لانگ ماچ کو جلسے میں تبدیل کرنے کا علان کر دیا۔

عمران خان نے حکومت کو مزید چھ دن کا وقت دے دیا کہ وہ الیکشن کا اعلان کردیں ورنہ ”کپتان اک واری فیر اسلام آباد“ آئے گا اور بقول کپتان یہ اچانک فیصلہ خونی تصادم سے بچنے کے لیے کیا گیا۔کھلاڑیوں کی اکثریت ایک لمبی جنگ لڑنے کے ارادے سے گھروں سے نکلی تھی،جذبے جوان تھے،توانائی تھی اور طاقت تھی مگر عمران خان کے فیصلے نے انہیں مایوس کر دیا۔ چونکہ حکم کپتان کا تھا سب خاموشی سے واپس چلے آئے۔اب دیکھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا؟۔ایک بات تو کافی واضح ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کی آف دی ریکارڈ گفتگو سے پتا چلتا تھا کہ پی ٹی آئی دھرنے کا ارادہ نہیں رکھتی بلکہ گرم موسم کے پیش نظر مارچ کو جلسے تک ہی محدود رکھنا چاہتی تھی اسی لیے لانگ مارچ سے پہلے ڈی گراؤنڈ میں شرکاء کے ٹھہرانے کے انتظامات بھی نظر نہیں آئے،یعنی یہ سب پلان پہلے سے ہی تھا کہ اس کو جلسہ ہی رہنے دینا ہے اگرچہ عمران خان نے ایک دو بار جلسوں میں دھرنے کا تاثر دیا تھا مگر مجموعی طور پر پی ٹی آئی قیادت نے عمدگی کے ساتھ اس معاملے میں ابہام قائم رکھا اور حتمی طور پر کوئی بات واضح نہ کی۔دوسری بات عمران خان کے اس فیصلے سے سپریم کورٹ کی عزت رہ گئی اور اس کا وقار متاثر نہیں ہوا۔ وگرنہ چند ہفتوں سے اس ذمہ دار ادارے کو عوام میں رسوا کیا جارہا تھا۔جب بھی کوئی ٖفیصلہ کسی جماعت کے حق میں آتا تو وہاں سے آزاد عدلیہ کا نعرہ بلند ہوتا اور دوسری جانب سے عدلیہ کو تنقیدکا سامنا کرنا پڑتا،بد قسمتی سے ہماری سیاسی تاریخ اس شرمناک کردار سے عبارت رہی ہے۔تیسری بات یہ ہوئی کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کی تھوڑی سی فیس سیونگ بھی ہو گئی ہے۔

حکومت نے اس فیس سیونگ کے ساتھ چالاکی سے چھ دن کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے پہلے ہی دن جلدی سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اور نیب ترمیمی بل منظور کر لیے ہیں۔یوں ایک طرف ای وی ایم مشین کو بیکار کر دیا اور دوسری طرف الیکشن میں دھاندلی کا دروازہ کھول دیا جبکہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا۔نیب ترمیمی بل کے تحت اب سرکاری ملازم کے خلاف بغیر ثبوت کاروائی نہیں ہو سکے گی اور ملزم کی ضمانت بھی ہوسکے گی۔چوتھی بات یہ ہوئی کہ بلوچستان کی BAP جماعت نے ہوا کا رخ بدلتے دیکھ کر پی ڈی ایم حکومت کی حمایت سے دستبرداری کے امکان کا ذکر کر دیا۔اب دیکھنا یہ ہے کہ چھ دن بعد سیاسی میدان کا سلطان کون ہوگا؟۔اب کی بار تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ مقررہ جگہ پر پی ٹی آئی جلسہ کر سکتی ہے کیونکہ یہ اُس کا جمہوری حق ہے اور اس سلسلے میں حکومت کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔اس حکم کی وجہ سے اس بار حکومت نہ لاٹھی چارج کرے گی،نہ چھاپے مارے جائیں گے،نہ آنسو گیس برسے گی اور نہ کنٹینر لگیں گے۔اب حکومت کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ اس بار جلسہ ہو جانے دے اور مجمع لگنے دے۔وقت بتائے گا کہ عمران خان کا پسپائی والافیصلہ حکومت کے لیے فائدہ مندثابت ہوایا پی ٹی آئی کے لیے؟۔