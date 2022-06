پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) لاہور ہائیکورٹ میں پاکستان مسلم لیگ (ن)حکومت کی جان سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو چیلنج کر دیا گیاہے ۔

نجی ٹی وی "ہم نیوز "کے مطابق جوڈیشل ایکٹوازم پینل کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو چیلنج کیا گیاہے ، درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران پٹرولیم مصنوعات میں 60 روپے تک اضافہ کیا گیاہے،ہوشربا قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آجائے گا، پٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا ہر اشیائے ضروریہ پر اثر پڑے گا، عدالت پٹرولیم مصنوعات کے اضافے کو فوری کالعدم قرار دے۔

واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے بھی آج بعد نماز جمعہ کے بعد پرامن احتجاج کی کال دی ہے۔عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ "ٹوئٹر" پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ عوام امپورٹڈ حکومت کی انسان کش پالیسیوں اور ہوش ربا مہنگائی کے خلاف بعد نماز جمعہ باہر نکلیں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں۔

Our govt sustained pressure of Covid & gave Rs 1200 bn worth economic package. This yr alone we reduced sales tax to zero percent & additionally provided Rs 466 bn energy subsidies to protect our public. For us our priority has always been our people.