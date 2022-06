امریکہ میں قبرستان میں ایک شخص کی آخری رسومات کے دوران فائرنگ، متعدد افراد زخمی

واشنگٹن (ویب ڈیسک) امریکی ریاست وسکونسن کے ایک قبرستان میں فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوگئے۔ حملہ آور کی تلاش جاری ہے اورپولیس نے عوام سے اس سلسلے میں معلومات شئیر کرنے کی اپیل کی ہے۔

امریکی میڈیا کے مطابق ریاست سکونسن کے علاقے ریسین کے ایک قبرستان میں نامعلوم حملہ آور کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوگئے۔ فائرنگ کے وقت قبرستان میں ایک شخص کی آخری رسومات ادا کی جارہی تھیں۔

This video shows investigators walking shoulder to shoulder through the cemetery. Typically that means they’re looking for shell casings. pic.twitter.com/ctUk0NP2VL