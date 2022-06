جمائمہ نے مقدمہ جیتنے پر اداکار جانی ڈیپ کو مشورہ دیدیا

لندن (ویب ڈیسک) عمران خان کی سابقہ اہلیہ، برطانوی فلمساز جمائمہ گولڈ سمتھ نے ہتک عزت کا مقدمہ جیتنے پر اداکار جانی ڈیپ کو ایک مشورہ دیا ہے۔

اُنہوں نے اپنےٹوئٹ میں لکھا کہ’میری خواہش ہے کہ اب جانی ڈیپ، امبر ہرڈ کے تمام نقصانات کو معاف کرتے ہوئے ایک بیان دیں گے کہ جو کچھ ہوا اس کا مقصد پیسے نہیں تھے، اس کے علاوہ امبر ہرڈ پر تنقید کرنے والوں کو بھی اداکارہ کے لیے نیک خواہشات رکھنے کی تاکید کریں۔‘

I wish Johnny Depp would now give a statement waiving all Amber Heard’s damages, saying it was never about the money, urge the trolls to stand down & wish her well.