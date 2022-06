آج  امپورٹڈ حکومت  کی امریکی سازش کے منصوبہ سازوں کی نشاندہی کروں گا ، عمران خان  

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج بونیر میں عوام سے خطاب کے دوران امپورٹد حکومت کی امریکی سازش کے منصوبہ سازوں کی نشاندہی کروں گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ آج میں ان کی نشاندہی کروں گا جو ہمارے لوگوں کیلئے مشکلات پیدا کرنے ، معاشی افرا تفری کو ہوا دینےا ور ریاست کو کمزور کرنے کے خواہاں ہیں

This afternoon I will be addressing a jalsa in Buner where I will be pointing out how Imported govt is a willing tool being used by US regime change conspirators, esp those foreign interests who want to cause economic chaos & hardship for our people & weaken the state of Pakistan